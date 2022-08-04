Uefa Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Vaduz - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Vaduz - Konyaspor maçı hakemi kim? Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-08-2022 VADUZ VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Vaduz ile Konyaspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

VADUZ-KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

VADUZ-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Vaduz-Konyaspor Maçı, 04 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

VADUZ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vaduz-Konyaspor Maçı, saat 21:00 başlayacak.

VADUZ-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vaduz ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Vaduz'da, Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak.