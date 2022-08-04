Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? - Haberler

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Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi?

Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen Vaduz - Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Vaduz - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman?

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Uefa Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Vaduz - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Vaduz - Konyaspor maçı hakemi kim? Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Vaduz ile Konyaspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Vaduz-Konyaspor Maçı, 04 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Vaduz-Konyaspor Maçı, saat 21:00 başlayacak.

Vaduz ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Vaduz'da, Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Futbol Gündem Spor Haberler

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