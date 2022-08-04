Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Vaduz - Konyaspor maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Vaduz - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Vaduz - Konyaspor maçı hakemi kim? Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vaduz - Konyaspor, UEFA Konferans Ligi maçı, 04-08-2022 Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vaduz - Konyaspor UEFA Konferans Ligi maçı A Spor kanalından yayınlanacak.