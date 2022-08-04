Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Vaduz - Konyaspor maçı hakemi kim?
UEFA Avrupa Ligi maçında üst tura geçmek isteyen temsilcimiz Konyaspor sahne alıyor Haftanın en önemli maçlarından biri olan Vaduz - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Vaduz - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Vaduz - Konyaspor maçı şifresiz mi? Vaduz - Konyaspor maçı hakemi kim? Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
VADUZ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Vaduz - Konyaspor, UEFA Konferans Ligi maçı, 04-08-2022 Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.
VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Vaduz - Konyaspor UEFA Konferans Ligi maçı A Spor kanalından yayınlanacak.