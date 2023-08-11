Vadi İzmit Evleri'nde 8 Taşınmaz Satışa Çıkıyor

İzmit Belediyesi ile Bektaş İnşaat ortaklığında inşa edilen Vadi İzmit Evleri'nde 8 adet taşınmaz satışa çıkıyor.

İzmit Belediyesi ile Bektaş İnşaat ortaklığında inşa edilen Vadi İzmit Evleri'nde 8 adet taşınmaz satışa çıkıyor. 7 adet taşınmaz 120 milyon TL ile 1 milyon 970 bin arasındaki muhammen bedeller üzerinden 07.09.2023 tarihinde yapılacak açık teklif usulü; 4868 ada 5 parseldeki depolu iş yeri (süpermarket) nitelikli 1 adet taşınmazın ise 14 milyon TL muhammen bedel üzerinden 07.09.2023 tarihinde yapılacak olan kapalı teklif usulü ihale ile satışları gerçekleştirilecek.

SON BAŞVURU 6 EYLÜL

İhaleye katılmak isteyen vatandaşların 6 Eylül 2023 saat 16.00'ya kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihale zarflarını teslim etmesi gerekiyor.