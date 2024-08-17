Vadeli Hayat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vadeli Hayat filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Vadeli Hayat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vadeli Hayat filmini izleyecek olanların merak ettiği Vadeli Hayat konusu nedir, Vadeli Hayat oyuncuları kimler ve Vadeli Hayat özeti gibi konuları inceliyoruz.

VADELİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nick Barrow (Vince Vaughn), başkalarının yapacağı soygunları planlayarak para kazanan bir suçludur. Yaptığı son iş yolunda gitmeyince şehrin en tehlikeli adamlarından biri olan Victor Fuentes (Jordi Molla) peşine düşer. Yaptığı işlerden dolayı öldürülme riski yüksek olan Nick, ayrı yaşadığı ama çok sevdiği kızı Cate e (Hailee Stainfeld) bir şeyler bırakabilmek için kendine hayat sigortası yaptırır. Fakat bu sigorta üç hafta sonra aktif olacaktır. Üç hafta boyunca kiralık katillerden ve polislerden uzak durmak zorundadır. Victor ve adamlarından kaçmak için kızını da alarak onları kimsenin bulamayacağı bir yere gider. Fakat katiller ve polis, Nick'in peşini bırakmaz.