Uzunköprü'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı

Uzunköprü'de kar yağışını fırsat bilen çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar kardan adam yaparak kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından öğle saatlerinde Uzunköprü'de başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Uzun zaman sonra şehri beyaza bürüyen kar yağışına sevinen çocuklar, gecenin kararması ile kendilerini dışarı atarak kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Çocuklar kar yağışının keyfini hem kartopu oynayarak hem kardan adam yaparak çıkarttı. Bazı çocuklar ise bisikletleri ile karlı havanın keyfini çıkarttı.