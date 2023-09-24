Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün eski haline dönüştürülmesi için göl etrafında rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları başlıyor. Gölün etrafındaki işgaller kaldırılacak ve var olan yapılar iyileştirilecek.

Uzungöl'ün çehresi değişecek

Gölün etrafındaki işgaller için geri sayım başladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu :

"Gölün etrafındaki bazı işgaller oradan kaldırılacak. Orayı göze hoş gelen bir yapıya kovuşturmak istiyoruz"

TRABZON - Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün eski haline dönüştürülmesi için göl etrafında rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları başlıyor. Turizm sezonu sona ermesinin ardından gölün etrafındaki işgallerin kaldırılacağı var olan yapıların muhafaza edilerek iyileştirileceği kaydedildi.

Çam ağaçları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran örtüsüyle dünyaca ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl son yıllarda kaçak yapılaşması nedeniyle tepki çekmesiyle ardından yetkililer harekete geçti. Yoğun yapılaşma nedeniyle eski görünümünden uzaklaşan Uzungöl için göl etrafında rehabilitasyon ve iyileştirme çalışması yapılacak. 2 etaptan oluşacak projeyle gölün etrafındaki yürüyüş alanları ve kaldırımlar yenilenecek. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği turizm merkezinde ziyaretçiler bu projeyle rahatça dolaşabilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizm sezonunu sona ermesinin ardından gölün etrafındaki işgallerin kaldırılacağına dikkat çekerek, "Gölün etrafındaki bazı işgaller tabi ki oradan kaldırılacak. Orayı göze hoş gelen bir yapıya kovuşturmak istiyoruz" dedi.

Uzungölle ilgili TOKİ Başkanlığınca ihale yapıldığını işgallerin kaldırılması için turizm sezonunun sone ermesi beklendiğini hatırlatan Zorluoğlu, "Onunla ilgili TOKİ Başkanlığı bir ihale yapmıştı turizm sezonu bekleniyordu yüklenicisi tarafından. Şimdi Turizm sezonu aşağı yukarı bitti. Orada başından sonuna kadar yolların, kaldırımların, aydınlatmanın, tretuvarların, yeşil alanların onarılması söz konusu olacak. Gölün etrafındaki bazı işgaller tabi ki oradan kaldırılacak. Orayı göze hoş gelen bir yapıya kovuşturmak istiyoruz. Biz zaten oranın kanalizasyon ve içme suyu alt yapısını tamamlamıştık şimdi üst yapısına da dokunacağız. Büyük yıkımlar değil var olan yapıyı muhafaza edip güzelleştirmek iyileştirmek arzusundayız" diye konuştu.