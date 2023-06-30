Trabzon'un ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı tatili ile birlikte turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor. Uzungöl'e yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, trafik yoğunluğu zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Turizmci İdris Akyüz, rezervasyonların yüzde 80 üzerinde doluluğa ulaştığını ve sezonun bu şekilde devam edeceğini belirtti.

Uzungöl'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

TRABZON - Trabzon'un ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl Kurban Bayramı tatili ile birlikte turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl'e Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinden gelen Arap turistler büyük ilgi gösterirken, bayramın ilk iki gününde havaların da güneşli olması nedeniyle Uzungöl büyük bir yoğunluk yaşadı. Uzungöl'e kadar yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Turizm yoğunluğu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve turizmci İdris Akyüz, Uzungöl'de turizm sezonunun tam anlamıyla Kurban Bayramı ile başladığını söyledi. Rezarvasyonların yüzde 80 üzerinde doluluğa ulaştığını, bayramda büyük bir yoğunluk olduğunu ifade eden Akyüz "Bu yoğunluk bayram tatilinin bitmesine kadar bu şekilde devam edecektir. Sezonun bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak trafik ve imar konusundaki sıkıntılarımız devam ediyor. İmar sorunun acil olarak çözülmesini bekliyoruz. Buraya tatile gelenlere bu eziyeti çektirmemeliyiz" dedi.