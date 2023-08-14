Uzungöl'de Konaklayan Turist Sayısında Düşüş Yaşandı

Trabzon'a gelen turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla artış yaşanmasına rağmen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de geçtiğimiz yıl yüzde 100 oranına ulaşan konaklayan turist sayısında düşüş yaşandığı belirtildi.

Trabzon'da bu yılın Temmuz ayında konaklama sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 81 arttı. Trabzon'da bu yılın Temmuz ayında konaklama sayısı 268 bin 500'ü bulurken, özellikle yabancı turist sayısında yüzde 112'lik artış olması dikkat çekti. Bu artışa rağmen Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, turizmde geçtiğimiz yılı arıyor. Bu düşüşte Uzungöl'deki tesislerdeki yüksek fiyat politikasının ve kayıt dışı konaklama yapan işletmelerin etkili olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Platformu Koordinatörü Abdullah Özen, geçtiğimiz yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini ancak bu yıl o sezonu yakalayamadıklarını söyledi. Özen, "Önceki yıl pandemiden dolayı özellikle Orta Doğu'dan Uzungöl'ü ziyaret eden turistlerin çok yoğun bir ilgisini almıştık. Hem sıcaklardan hem evde hapis olduklarından dolayı kendilerini serin olan bölgelere özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ne akın ettiler. Geçen yıl çok güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl o sezonu yakalayamadık biraz daha aşağıda bir seviyedeyiz. Ama hamdolsun bu sene çok güzel olmasa da güzel bir sezon geçiriyoruz. Uzungöl'ün geçtiğimiz yıllarda çok kıymetli olacağını söyleyen insanlarımız vardı. Bunu burada yaşayan insanlar öngörebiliyordu. Buraya biraz daha kontrollü bir şekilde inşa edebilseydik ve turizmi sürdürebilir yapsaydık bugün çok daha farklı bir Uzungöl konuşabilirdik" dedi.

Turistlerin Uzungöl'e yüzde 90 oranında Orta Doğu ülkelerinden geldiğini vurgulayan Özen, "Çoğunluk olarak Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'ten misafirler geliyor. Çok az sayıda Amerika'dan, Almanya'dan geldiğini görebiliyoruz. Bazı günlerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşabiliyoruz. Ama tam yüzde 100 bir sezon olmadı. Sezon yaklaşık bir ay daha bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.

"2023 yılında tesislerdeki doluluklar biraz daha azalmış durumda"

Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Metin İnan ise 2023 yılında turizm sezonunun sakin geçtiğini kaydederek, "Koronavirüsten sonra 2022 yılında özellikle insanların 2 yıl kapalı kalmasının ardından Uzungöl'e çok yoğun bir talep geldi. Bu talepleri biz Temmuz ve Ağustos aylarında geçen yıl çok yoğun bir şekilde yaşadık. Yüzde 100 doluluklarla yaşadık. 2023 yılında bu doluluklar biraz daha azalmış durumda. Geçen yıl Orta Doğu'daki bütün ülkelerin yoğun bir şekilde Uzungöl ve Trabzon'a akın etmişti. Ancak bu yıl planlarını başka ülkelere çevirmiş durumda. Doğal olarak 2023 yılı şu anda sakin olarak gidiyor" diye konuştu.

Kayıt dışı konaklama yapan yerlere önlem alınması gerektiğinin altını çizen İnan, "Bakan yardımcısının Trabzon'a gelmesiyle beraber bütün STK'ların olduğu bir toplantı yapıldı. Sorunlar konuşuldu. Orada gördüğümüz en büyük sıkıntı evlerin kiralanmasıydı. Orta Doğulu misafirlere günü birlik turizm yapmak adı altında turizmin yapmanın ne kadar yanlış olduğu STK'lar bunu söyledi. Maalesef Trabzon'daki oteller çok yoğun değil. Onlarda Uzungöl ile aynı kaderi yaşıyor. Kayıt dışı konaklama işletmecilik yapan yerler var. Devletimizin bir an önce bunlara dur demesi lazım. Maalesef siteler, bloklar günlük kiralama şekline dönüşmüş durumda. Bunlar vergisini veren resmi işletmelerin iş yükünü azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

2023 yılında Uzungöl'deki doluluk sayılarında düşüş yaşandığını belirten İnan, "Avrupa'nın birçok yerinde Orta Doğu pazarını kendilerine çekmek için kampanyalar düzenliyor. Türkiye'de bu kampanyalar düzenlenmesi. Uçuşlarda bilet fiyatları maalesef çok yüksek olduğu için bazı Orta Doğulu misafirlerimiz Türkiye'ye gelemiyor. Gezi istikametini Avrupa ülkeleri, Mısır, Azerbaycan, Bosna gibi ülkelere çeviriyor. Biz turizmciler olarak Orta Doğu'dan gelecek misafirlerimize vergi muafiyeti tarzında uçak bileti indirimi tarzında bazı kampanyalar düzenlenmesi istiyoruz. Bu tarz kampanyalar düzenlenirse 2024 yılını daha yoğun geçeceğine inanıyoruz. Yoksa Orta Doğu pazarı Türkiye'de çekilmek zorunda kalacaktır" dedi. - TRABZON