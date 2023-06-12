Uzungöl'de Geleneksel Alabalık Avlama Yarışması Yapıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de "Geleneksel Uzungöl 6. Alabalık Avlama Yarışması" yapıldı.

Özel bir firma tarafından düzenlenen etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar ve 50 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar, tuttukları balıkları organizasyon komitesine gösterdikten sonra tekrar göle geri bıraktı.

Yarışmada Halil İbrahim Satır birinci olurken, Muhammet Emin Terzi ikinciliği, Gökdeniz Kılıç üçüncülüğü, Fatih Boduroğlu ise dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren ilk 10 kişiye çeşitli ödüller verildi.