Uzungöl'de Bayram Tatili Yoğunluğu

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, bayram tatili ile yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Uzungöl, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Turistler, Uzungöl'ün güzelliklerini keşfetmek ve fotoğraf çekmek için burayı tercih etti.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evleri tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların uzatıldığını, hareketliliğin bayram sonrasına da yansıyacağını bildirdi. 2 günde 20 bin aracın giriş-çıkış yaptığı Uzungöl'de, kuyruklar oluştu.

Uzungöl'ü daha önce fotoğraflarda sık sık gördüklerini söyleyen Fatih Başar ise "Adana'dan buraya geliyoruz. Burası, Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Aile ile gelinebilecek muhteşem bir yer. Bol bol fotoğraf çekildik. İnsan kendini tablodaymış gibi hissediyor" dedi.