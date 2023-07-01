Uzun süredir beklediği Togg'a kavuştu, çifte bayram yaşadı

Togg sahibi Hatice Orhan: "Yolda bizi durduruyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar"

SAKARYA - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için çekilişe katılan ve kazanan Hatice Orhan, uzun süredir gelmesini beklediği aracına bayramda kavuştu. Adeta çifte bayram yaşayan Orhan, "Aracımızı uzun süre bekledik aldığımız zaman da tam arife gününe denk geldi. Çifte bayram yaşamış gibi olduk" dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ikamet eden Hatice Orhan, yerli ve milli otomobil olan Togg için çekilişe katıldı. Yapılan çekiliş neticesinde ise Orhan, Türkiye'de sayılı insanlar arasına girerek aracın sahibi oldu. Gerekli işlemler sonrasında Gemlik mavisi rengi Togg'unu yaklaşık 3 ay bekleyen Orhan, aracına Kurban Bayramı arifesinde kavuştu. Adeta çifte bayram yaşayan Orhan, trafikte insanların yerli otomobile ilgilerinin yoğun olduğunu ve aracı fotoğraf çektirmek için durdurduklarını söyledi.

"Çifte bayram yaşamış gibi olduk"

Aracına bayram arifesinde kavuşan Hatice Orhan, "Aracımız Gemlik mavisi uzun menzilli olanlar tercih ettik. Uzun süre bekledik, çekilişten çıkması bizi ayrıca heyecanlandırdı. Biz test sürüşüne de katıldık orada araç size ait olmayınca herhalde daha farklı hissediliyor. Araç geldikten sonra bu heyecanımız kat kat katlandı yani "Teslim edilecek size aracınız" denildikten sonra daha fazla heyecanlanmaya başladık. Heyecanlı teslimat gününü bekledik, aracımızı uzun süre bekledik aldığımız zaman da tam arife gününe denk geldi. Çifte bayram yaşamış gibi olduk hem bayram heyecanımız hem aracımızın heyecanı bir arada oldu. Aracı teslim aldıktan sonra zaten sokakta da giderken aracın bize yaşattığı hissiyat çok farklı biz gerçekten bunu beklemiyorduk. Eski aracımıza ya da diğer araçlara kıyasla bu elektrikli oluşuna vermiş olduğu bir güven sanırım yol tutuşu, hızlanması, ivmelenmesi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Aracın 360 derece kamerası var park ya da yolda giderken araçlar yaklaştığı zaman arkadan gelen, önden gelen her şeyi görebiliyoruz. Aracı yani etrafa bakmadan direkt kamerayla kontrol edebiliyoruz onun dışında otomatik park özelliği var, park özelliğini açtığımız zaman boş bulduğu yeri kendisi park edebiliyor. Bu park sorunu yaşayan herkes için mükemmel bir çözüm olmuş diyebiliriz" dedi.

"Yolda bizi durduruyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar"

Araacın özelliklerinden ve ilgiden bahseden Orhan, "Aklımızdaki soru işareti tedarik konusunda ya da bir sorun olduğu zaman nereye gidebiliriz sorusu herkesin aklında olan bir soru işareti. Togg ülkemizde üretilen bir araç parça tedariki konusunda herhangi bir problem yaşamayacağımızı belirtiyorlar. Biz aracı İstanbul'dan aldık Sakarya'ya gelene kadar çok fazla insan gördük, trafikte çok fazla insanla karşılaştık. Özellikle yolda bizi durduruyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Zaten bizi gören kamerasını direkt çıkartıyor, telefonu çıkartıyor, video kaydına başlıyor. Özellikle çocuklar çok heyecanlı çocukların bu kadar tanıması, bilmesi bile çok garip gelmişti bize "Togg geliyor, Togg geçiyor, bakın meşhur Togg geliyor" diye tepki veriyorlar. İnsanlar, dükkanlardaysa dışarı çıkıyorlar direkt gelip aracı yine çekmeye başlıyorlar. Dediğim gibi yani çok az sayıda olduğu için zaten her yerde aracı ilk kez görmüş oluyorlar ve o şaşkınlığını biz de görebiliyoruz" diye konuştu.