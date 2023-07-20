Uzmanlardan, "Aşırı sıcaklardan aracınızı koruyun" uyarısı

İSTANBUL - Uzmanlar yaz aylarında aşırı sıcaklardan araçların da korunması gerektiğini belirtiyor. Aşırı sıcakların ve güneş ışınlarının aracın boyasına zarar verebildiğini belirten uzmanlar, boya koruma folyolarının ise aracın boyasını koruyabileceğini belirtiyor.

Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı şu günlerde araçlar da güneş ışınlarından etkileniyor. Araçların gün boyu güneş altında kalması aracın boyasının zarar görmesine neden olabiliyor. Uzmanlar bunun önüne geçebilmesi için aracın şeffaf boya koruma folyoları ile kaplamasını öneriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziebart Kurumsal Projeler Müdürü Ecmel Apaydın, "Otomobillerimize bir takım uygulamalar yapmak bize fayda sağlayabilir yaz ayalarındayız. Otomobillerimizle tatile gidenlerin sayısı oldukça fazla. Bir takım uygulamalar bize oldukça yarar sağlayabiliyor. Otomobillerimize boya koruma sitemleri yaptırdığımız da uzun yolda gelen taşlar otomobillerimizin boyasına zarar vermiyor korumuş oluyoruz. Güneşin altında kalan bir otomobilin boyası zarar görmemiş oluyor. Malum sıcaklar çok fazla" dedi.

"Sıcaklarda klima bakımı çok önemli"

Sıcak havanın etkisiyle klima kullanımının en üst seviyeye çıktığı günler de klima bakımının önemine de değinen Apaydın "Otomobillerin klima bakımı da çok önemli malum sıcaklar çok fazla olduğu için klimaların dezenfektasyon uygulaması bizim ve ailemizin sağlıklarını koruyabiliyor. Sene de bir defa mutlaka klima bakımları tatile çıkmadan önce mutlaka yapılmalı. Çünkü çocuklarımızla ailemizle birlikte zaman geçiriyoruz. Klima dışarıda ki havayı içeriye alırken otomobilin belli kanallarından geçtiğinden dolayı o kanalların dezenfekte olması çok önemli" diye konuştu.

"Güneşin zararlı ışınlarından kendimizi kaliteli cam filmleri ile korumak mümkün"

Araçlara uygulanan cam filmlerin de mutlaka kaliteli bir malzemenin kullanılması gerektiğini dile getiren Apaydın, "Cam filmi uygulamaları çok kaliteli yerler de yaptırmanızı öneriyoruz. Çünkü güneşin zararlı ışınlarından kendimizi ve ailemizi korumamız gerekiyor. Isıyı içeri minimum aldığından dolayı klimalarımız daha az çalıştırıyoruz. Böylece de yakıt tasarrufu yapabiliyoruz. Ama sürüş güvenliğine de büyük katkısı bulunuyor cam filminin çünkü güneşin göz alıcılığını da engellediğimiz zaman sürüşe daha çok odaklanabiliyoruz" diye konuştu.