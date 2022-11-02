Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları öğrenme ekranı!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için geri sayım sürerken, uzman ve başöğretmenlik sınavı kesin başvuru sonuçları erişime açıldı. Peki, Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları öğrenme ekranına nasıl ulaşabilirim?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav tarihleri gündeme geldi. Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları için adaylar, MEBBİS ve e-devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki, Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları öğrenme ekranına nasıl ulaşabilirim? İşte detaylar haberimizde...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuran öğretmenlerin kesin başvuru sonuçları açıklandı. Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

MEBBİS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV KILAVUZU-TIKLAYINIZ

SINAV NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Sınav, 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.

SINAVIN KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları yer almaktadır.

Konu Başlığı Soru Sayısı

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15

Ölçme ve Değerlendirme 12

Özel Eğitim ve Rehberlik 15

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10

Eğitimde Kapsayıcılık 12

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10

Sosyal Etkileşim ve İletişim 10

Dijital Yetkinlik 8

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8