Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sonucu nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları projesi kapsamında uzman ve başöğretmenlik sınavına kısa süre kaldı. MEB, uzman ve başöğretmen unvanı için sınava başvuruda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarını açıklandı. Peki, 2022 uzman öğretmen ve başöğretmen sınav tarih ne zaman, sonuçlar nereden öğrenilir?

Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 26 Eylül günü itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sona eren başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerinin ardından sınav başvuru tarihleri uzatılmıştı. Peki, 2022 uzman öğretmen ve başöğretmen sınav tarih ne zaman, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SONUCU NASIL-NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında alındı. Sınav ise 19 Kasım tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar da 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan sınav başvuru süreci MEB tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı. Yapılan açıklamada:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.