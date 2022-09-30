Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan uzman öğretmenlik sınavının tarihinin belli olmasıyla sınava girecek adaylar uzman öğretmenlik sınav ücretini merak ediyor. MEB tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül tarihinde bitmesi ile öğretmenler uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav ücretleri adayların gündeminde yer aldı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ücreti ne kadar? Uzman öğretmenlik sınavı ne kadar, kaç TL?

Uzman öğretmenlik sınavı ücreti ne kadar? MEB tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül tarihinde bitmesi ile öğretmenler uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav ücretleri adayların gündeminde yer aldı. Uzman öğretmenlik sınavına girecek adaylar uzman öğretmen sınavı ücretleri hakkında bilgi araştırıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ücreti ne kadar? Uzman öğretmenlik sınavı ne kadar, kaç TL?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE KADAR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik için başvuru ücreti istenmeyeceği yönünde.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.