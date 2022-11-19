19 Kasım tarihide gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. Bunlardan birisi de Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta? Sorusu oluyor. Sınava katılacak olan birçok kişi Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta? Sorusunu merak ediyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın duyurulmasının ardından birçok kişi sınavın saatini merak etmeye başladı ve internet üzerinde Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta? Sorusunu araştırmaya başladı. Birçok kişi Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorusunu da merak ediyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihide gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da yapılacak. Sınavda 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak olan Uzman öğretmenlik sınavının sonuçları, 12 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak.