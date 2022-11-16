Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Uzman öğretmenlik sınavı tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Sınav giriş belgelerini alan adaylar, uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik sınavı için tarih belli oldu . Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınavına çevrildi. Peki, Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihindehttp://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLACAK, ERTELENDİ Mİ?

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından MEB, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN