Başöğretmen ve uzman öğretmenlik başvuruları 10 Haziran tarihinde sona ermişti. Eğitimlerin başlamasıyla gözler uzman öğretmenlik sınav tarihlerine çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav takvimini yayınladı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri sınav 19 Kasım'da yapılacak. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunlu olacak. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 1- 10 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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