MEB tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül tarihinde bitmesi ile öğretmenler uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavlarının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan öğretmenler şimdi ise uzman öğretmenlik sınavına girmeye hazırlanıyor. Merakla araştırdıkları konu ise Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Baş öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve Baş öğretmenlik sınav tarihleri!

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Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına girecek olan öğretmenlerin eğitim programlarını tamamlamasıyla beraber uzman öğretmenlik sınavına giriş tarihi merak konusu haline geldi. Eğitimlerini alan öğretmenler sınava girerek uzman ve baş öğretmen unvanına sahip olacak. Peki, merak edilen uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Baş öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi! Uzman öğretmenlik ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı. Sonuçların ise 12 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavına başvuru yapacak olan öğretmenler 26 Eylül- 3 Ekim tarihinde başvuru yapabilecekler.

BAŞ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Temmuz'da başlayan eğitimler 19 Eylül tarihinde sona erecek. 19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu. Başöğretmenlik eğitimlerine katılanlardan şu ana kadar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 69 bin 868'i eğitimlere başlamış olup yüzde 93,44 tamamlama oranı ile 65 bin 287 öğretmen, eğitimleri tamamladı. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 301'i eğitimlere başlamış olup yüzde 76,41 tamamlama oranı ile 203 öğretmen, eğitimleri tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 185'i eğitimlere başladı ve yüzde 92,43 tamamlama oranı ile 171 öğretmen, eğitimleri gerçekleştirdi. Toplamda yüzde 93,37'lik oranla 65 bin 688 öğretmen, 19 Eylül takvimi gelmeden eğitimlerini bitirmiş oldu.