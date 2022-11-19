Uzman öğretmenlik sınavının tarihinin yaklaşması nedeniyle, sınava katılacak olan adaylar tarafından birçok detay merak konusu oluyordu. Beklenen tarihin gelmesi ile birlikte merak edilen konular arasında Uzman öğretmenlik sınavı kaç dk? Sorusu da yer aldı. Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta, ne zaman bitiyor? Sorusu merak edilen sorular arasında. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı kaç dk? Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta, ne zaman bitiyor?

19 Kasım tarihide gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavının ne kadar süreceği ve saat kaçta sona ereceği birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Uzman öğretmenlik sınavı kaç dk? Sorusu ile birlikte gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihide gerçekleştirilen sınavın detaylarını ve Uzman öğretmenlik sınavı kaç dk? sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı kaç dk? Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta, ne zaman bitiyor?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihide gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınavın tamamlanmasının ardından Uzman öğretmenlik sınavının sonuçları, 12 Aralık 2022'de adayların erişimine açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan ve dikkat edilmesi gereken durumların bazıları aşağıda yer almaktadır.