Uzman Öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB ) tarafından yapılan uzman ve başöğretmenlik sınav başvuruları için gerekli eğitimler son buldu ve adaylar yazılı sınav için başvurularını 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında yaptı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Uzman Öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Milyonlarca öğretmenin bu yıl ilk kez gireceği Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları 26 Eylül tarihinde başlayıp 3 Ekime kadar devam etti. Daha sonra sınav günü gündeme geldi. MEB yayımladığı kılavuzda uzman öğretmenlik sınav tarihini de açıkladı. Adaylar ise uzman öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi sorularına cevap aramaya başladı. Peki 2022 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi hangi gün açıklanır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz." Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI NE ZAMAN VERİLECEK?

4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLACAK?

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için 8 Nisan 2022'de Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtığı iptal davasını 9 Kasım'da esastan görüşecek. Konuya ilişkin konuşan CHP Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, "Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenliğin tekrar bir sınava bağlanması ve bir taraftan da öğretmenlerin özlük haklarının sınav sonuçları ile iyileştirilmesi son derece yanlış. Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım'daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

Bu açıklama sonrasında sınavın iptal olup olmayacağı merak edildi. Sınavın iptaline ilişkin açıklamaya ilişkin gözler MEB'e çevrildi.

MEB'den söz konusu sınav hakkında iptal ya da erteleme konusunda bir açıklama yapılmadı. Anayasa Mahkemesi de konuyu bugün gündemine alıyor, karara yönelik bir açıklama gelmedi.