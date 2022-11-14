Uzman öğretmenlik sınavı giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

Öğretmenlik meslek kanunun değişmesiyle bu yıl ilk kez gerçekleşecek uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için heyecan dulukta. Milyonlarca öğretmen adayının 19 kasım Cumartesi günü saat 10.00 gireceği sınavın giriş belgeleri ve yerleri açıklandı mı? Sınavın soru dağlımı nasıl olacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

Uzman öğretmenlik sınav belgelerinin açıklanmasıyla birlikte sınav yerleri de belli olmuş oldu. Hatırlanacağı gibi Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline yönelik açılan davada görüşmeyi erteleme kararı aldı. Şimdi ise gözler sınav yerlerine çevrilmiş durumda. Peki, 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte Uzman öğretmenlik sınav yerleri sorgulama ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgeleri açıklandı. Belgelerin açıklanmasıyla birlikte sınav yerleri de belli olmuş oldu.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV DAĞLIMI NASIL?