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Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edilecek?

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Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edilecek?

Öğretmenlik meslek kanunda yapılan değişiklik sonrası Öğretmenlerin bu yıl ilk kez gireceği Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılım göstermek isteyenler, eğitimlerin sona ermesinin ardından sınav katılım gösterecek adaylar Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? sorusunu merak etti.

Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? sorusu gündemde yer alıyor.Öğretmenlik meslek kanunda yapılan değişiklik sonrası Öğretmenlerin bu yıl ilk kez gireceği Uzman ve başöğretmenlik sınavı hakkında merak edilenler var. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edilecek?

Uzma öğretmenlik sınavının ertelenmesi hakkında iddialar bulunsa da henüz net bir resmi açıklama bulunmuyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Uzman/başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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