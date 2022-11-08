Öğretmenlik meslek kanunda yapılan değişiklik sonrası Öğretmenlerin bu yıl ilk kez gireceği Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılım göstermek isteyenler, eğitimlerin sona ermesinin ardından sınav katılım gösterecek adaylar Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? sorusunu merak etti.

Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? sorusu gündemde yer alıyor.Öğretmenlik meslek kanunda yapılan değişiklik sonrası Öğretmenlerin bu yıl ilk kez gireceği Uzman ve başöğretmenlik sınavı hakkında merak edilenler var. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ertelendi mi? Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edilecek?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Uzma öğretmenlik sınavının ertelenmesi hakkında iddialar bulunsa da henüz net bir resmi açıklama bulunmuyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

UZMAN-BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman/başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.