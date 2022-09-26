Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurularını bugünden itibaren kabul etmeye başladı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programı kapsamında takvim paylaşıldı. Uzman öğretmenlik başvurusu hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki, Uzman Öğretmenlik başvurusu ne zaman, nereden, nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu başladı. İşte detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Takvime göre uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları elektronik ortamda https://basvuru.meb.gov.tr/ üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Başöğretmenlik için ise yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, uzman öğretmen olarak görev yapan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan adaylar başvurabilecek.

SINAVDAN MUAF ADAYLARIN BAŞVURULARI DA BAŞLADI

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Sınavdan muaf olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruları da bugün itibarıyla başladı.

Yazılı sınavdan muaf tutulacakların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacak. AA