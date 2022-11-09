Uzman Öğretmenlik Sınavı Anayasa Mahkemesi kararı ne oldu? SON DAKİKA! Uzman öğretmenlik Anayasa Mahkemesi kararı!

Uzman öğretmenlik sınavı Anayasa Mahkemesi kararı merak ediliyor. CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmişti. Peki, Uzman öğretmenlik Anayasa Mahkemesi kararı ne oldu? Uzman Öğretmenlik Sınavı Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu mu? Uzman öğretmenlik AYM kararı merak ediliyor. İşte, Uzmanlık sınavı Anayasa Mahkemesi kararı!

Uzman öğretmenlik sınavı Anayasa Mahkemesi kararı! CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmişti. Peki, Uzman öğretmenlik Anayasa Mahkemesi kararı ne oldu? Uzman Öğretmenlik Sınavı Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu mu? Uzman öğretmenlik AYM kararı merak ediliyor. İşte, Uzmanlık sınavı Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, 3 sendika ve bakanlığın dinlenilmesinin ardından son kararını verecek.

AYM, BAKANLIK VE 3 SENDİKAYI DİNLEYECEK

Yüksek Mahkeme söz konusu davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenileceğini, ardından nihai kararın verileceğini belirtti.

ÖĞRETMENLİK KARİYER SINAVI NE ZAMAN?

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Sınavı ilk kez 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik meslek kanununa göre 10 yıl öğretmenlik yapmış kişiler uzman öğretmen, 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış kişiler ise Başöğretmen sıfatını alabilecek. Fakat bunun için eğitimleri tamamlayıp yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan almak gerekecek. Lisans üstü program diploması olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.