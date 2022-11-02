Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı? Uzman öğretmen, başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Öğretmenlik meslek kanunun değişmesiyle birlikte bu yıl ilk kez sınava girecek adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar Uzman öğretmen, Başöğretmenlik sınav yerleri ve sınav giriş belgesinin yayımlanması bekleniyor. Uzman öğretmen, Başöğretmenlik kesin başvuru sonuçları Uzman Öğretmen adaylarının erişimine açıldı. Peki, Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı? işte merak edilen o sorunun cevabı …

Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik başvuru sonuçları adayların erişimine açıldı. Adaylar, sonuçlarını MEBBİS ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği uzman öğretmen, başöğretmenlik programına birçok öğretmen başvuruda bulundu. İşte uzman öğretmen, başöğretmenlik sınav giriş belgesi ve sınav tarihi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİKŞARTLARI NELER?

MEB denyapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek. Uzman öğretmenlik sınavına katılmak için en az 10 yıl öğretmenlik yapmak gerekiyor. Başöğretmenlik için ise uzman öğretmen olarak en az 10 yıl çalışma şartı aranıyor

ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMEN, BAŞÖĞRETMEN SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

KİMLER SINAVDAN MUAF TUTULACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan