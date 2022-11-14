Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman ve sınav yerleri belli oldu mu gündeme geliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavına sayılı gün kala sınav yerleri açıklandı mı merak ediliyor. MEB tarafından uygulanan uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman olduğu araştırılıyor. Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman gündeme geliyor. Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Uzman öğretmenlik başvuruları 26 Eylül- 3 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Ardından, Uzman öğretmenlik sınavları yerleri merak ediliyor. Sınav giriş belgeleri 14 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB tarafından duyurulacak.