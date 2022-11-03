Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvurular tamamlandı. Ardından Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı ve uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, uzman öğretmenlik sınav yerlerini araştırıyor. Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı ve uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı merak ediliyor. Uzman/başöğretmenlik yazılı sınav ne zaman olduğu ve uzman öğretmenlik sınav tarihi araştırılıyor. Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuran öğretmenlerin kesin başvuru sonuçları açıklandı. ?Öğretmenler başvuru sonuçlarını MEBBİS ve e-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.

UZMAN-BAŞÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

UZMAN-BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman/başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.