Öğretmenlik meslek kanunda yapılan değişiklik sonrası Öğretmenlerin bu yıl ilk kez gireceği Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılım göstermek isteyenler, eğitimlerin sona ermesinin ardından sınav katılım gösterecek adaylar Uzman öğretmenlik sınav ücreti açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav ücreti ne kadar, kaç TL? sorularını yanıtını arıyor. İşte konuya dair tüm detaylar...

Uzman ve başöğretmenlik sınavı ilgili başvuruların tamlamasının ardından sınava girecek adaylar açıklanacak sınav tarihini bekleyişe başladı. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihi belli oldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınav ücreti açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavına girecek adaylardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ BİTTİ Mİ?

Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 1- 10 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında gerçekleştirildi.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan sınav başvuru süreci MEB tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı. Yapılan açıklamada:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.