Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı (uzman öğretmenlik) sonuçlarının nereden öğrenileceği araştırılmaya başlandı. başladı.19 Kasım'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar için soru ve cevaplar yayımlandı. Uzman öğretmenlik sınav sonucu sorgulama ekranı! 2023 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları! Uzman öğretmenlik sınav sonucu nereden öğrenilir?

2023 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları! MEB tarafından 19 kasım tarihîde yurt genelinde gerçekleşen uzman ve başöğretmenlik sınavları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınava katılım gösteren adaylar , sınav sonucunun nereden öğrenileceğini araştırıyor. İşte, Uzman öğretmenlik sınav sonucu sorgulama ekranı! 2023 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları! Uzman öğretmenlik sınav sonucu nereden öğrenilir?

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır. Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI!

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçlarının nereden öğrenileceği araştırılıyor. Uzman öğretmenlik sınav sonucunu öğrenmek için UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU SORGULAMA! yazısına tıklayınız.