Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmen maaşları ne kadar artacak?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı (uzman öğretmenlik) sonuçları için tarih araştırmaları başladı.19 Kasım'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar için soru ve cevaplar yayımlandı. Peki, uzman öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmen maaşları ne kadar artacak? Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, Uzman öğretmen tazminatı ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MEB tarafından 19 kasım tarihîde yurt genelinde gerçekleşen uzman ve başöğretmenlik sınavları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınava katılım gösteren adaylar , maaş farkının ne kadar olacağını ve maaşların ne kadar artacağına yönelik arayışını sürdürüyor. Peki Uzman öğretmen ne kadar, kaç TL maaş alacak? Detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır. Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geçerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabil

MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik sınavı için sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; Uzman öğretmenlik sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de açıklanacak.