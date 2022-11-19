Uzman öğretmenlik sınavının tarihinin yaklaşması nedeniyle, sınava katılacak olan adaylar tarafından birçok detay merak konusu oluyor. Bu konulardan bir tanesi de Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu oluyor. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

19 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı nedeniyle Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu haline geldi. Bu haberimizde merak edenler için Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihide gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da gerçekleştirilecek ve sınavın tamamlanmasının ardından Uzman öğretmenlik sınavının sonuçları, 12 Aralık 2022'de adayların erişimine açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan ve dikkat edilmesi gereken durumların bazıları aşağıda yer almaktadır.