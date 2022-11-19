Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?
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Uzman öğretmenlik sınavının tarihinin yaklaşması nedeniyle, sınava katılacak olan adaylar tarafından birçok detay merak konusu oluyor. Bu konulardan bir tanesi de Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu oluyor. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?
19 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı nedeniyle Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu haline geldi. Bu haberimizde merak edenler için Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihide gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da gerçekleştirilecek ve sınavın tamamlanmasının ardından Uzman öğretmenlik sınavının sonuçları, 12 Aralık 2022'de adayların erişimine açılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan ve dikkat edilmesi gereken durumların bazıları aşağıda yer almaktadır.
- Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesi, binası, salon ve sırada sınava girecek.
- Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecek.
- Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.
- Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.
- Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.