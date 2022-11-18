19 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı nedeniyle Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Sınava katılacak olan adaylar internet üzerinde sınav kılavuzunu araştırıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? İşte Uzman öğretmenlik sınav kuralları!

Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? Sorusu, sınav tarihinin yaklaşmasının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Bu nedenle birçok kişi tarafından Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? Sorusu araştırılıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? İşte Uzman öğretmenlik sınav kuralları!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV KURALLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan ve dikkat edilmesi gereken durumların bazıları aşağıda yer almaktadır. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.