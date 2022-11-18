Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? İşte Uzman öğretmenlik sınav kuralları!
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19 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı nedeniyle Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Sınava katılacak olan adaylar internet üzerinde sınav kılavuzunu araştırıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? İşte Uzman öğretmenlik sınav kuralları!
Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? Sorusu, sınav tarihinin yaklaşmasının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Bu nedenle birçok kişi tarafından Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? Sorusu araştırılıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav kuralları neler? İşte Uzman öğretmenlik sınav kuralları!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV KURALLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan ve dikkat edilmesi gereken durumların bazıları aşağıda yer almaktadır. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
- Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesi, binası, salon ve sırada sınava girecek.
- Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecek.
- Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.
- Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.
- Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.