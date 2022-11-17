Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi alma ekranı! Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MEB Uzmanlık giriş belgesi ekranı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılacak olan adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi alma ekranı! Peki, Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için birçok kişi sınav giriş belgelerini beklemekteydi. Gerçekleştirilen duyuruların ardından birçok kişi Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorusunu araştırmaya başladı. Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi alma ekranı da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi alma ekranı! Peki, Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan konuya ilişkin duyuru şu şekilde;

19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.

Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgelerini almak isteyen adaylar, aşağıda yer alan kısımdan belgelerini alabilirler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI