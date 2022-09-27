MEB tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül tarihinde bitmesi ile öğretmenler uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav başvurusunun ne zaman bittiğini araştırmaya başladı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan öğretmenler şimdi ise uzman öğretmenlik sınavına girmeye hazırlanıyor. Merakla araştırdıkları konu ise Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman bitiyor? Uzman öğretmenlik sınav başvuru tarihleri ne? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu

Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman bitiyor?sorusu öğretmenlerin gündeminde. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına girecek olan öğretmenlerin eğitim programlarını tamamlamasıyla beraber uzman öğretmenlik sınavı başvuruları merak konusu oldu. Eğitimlerini alan öğretmenler sınava girerek uzman ve baş öğretmen unvanına sahip olacak. Peki, Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman bitiyor? Uzman öğretmenlik sınav başvuru tarihleri ne? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Uzman öğretmenlik sınav başvuruları 3 Ekim tarihinde sona erecek. 26 Eylül itibari ile de başlayacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

19 Kasım'da uygulanacak olan Uzman öğretmenlik sınavının başvuruları 26 Eylül itibari ile başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar başvurular devam edecek. Sınav sonuçları ise 12 Aralık tarihinde duyurulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı. Sonuçların ise 12 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

BAŞ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Temmuz'da başlayan eğitimler 19 Eylül tarihinde sona erecek. 19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu. Başöğretmenlik eğitimlerine katılanlardan şu ana kadar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 69 bin 868'i eğitimlere başlamış olup yüzde 93,44 tamamlama oranı ile 65 bin 287 öğretmen, eğitimleri tamamladı. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 301'i eğitimlere başlamış olup yüzde 76,41 tamamlama oranı ile 203 öğretmen, eğitimleri tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 185'i eğitimlere başladı ve yüzde 92,43 tamamlama oranı ile 171 öğretmen, eğitimleri gerçekleştirdi. Toplamda yüzde 93,37'lik oranla 65 bin 688 öğretmen, 19 Eylül takvimi gelmeden eğitimlerini bitirmiş oldu.