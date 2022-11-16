Milli Eğitim Bakanlığı ile Kasımda gerçekleşecek sınavdan önce adayların fikir sahibi olması için inceleyecekleri kariyer basamakları sınavı örnek soruları PDF ile ulaşılabilir olarak adaylar ile paylaşıldı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için adaylar örnek sorular üzerinden hazırlıklarını sürdürüyor. MEB son dakika uzman öğretmenlik 2. örnek sınav soruları yayımladı. Peki, Uzman öğretmenlik örnek soruları 2! MEB uzman öğretmenlik örnek sorular, uzmanlık sınavı soru örnekleri neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için 2. örnek soru kitapçığı adayların incelemesine sunuldu. Bu yıl ilk defa düzenlenecek sınavda öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik örnek sorular MEB ile yayında! İşte, 2022 uzman öğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı PDF! Peki, Uzman öğretmenlik örnek soruları 2! MEB uzman öğretmenlik örnek sorular, uzmanlık sınavı soru örnekleri neler? İşte detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI MEB İLE YAYINDA!

MEB duyuruları ile son dakika paylaşılan örnek sınav soruları şöyle:

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.