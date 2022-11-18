Uzman öğretmenlik giriş sınavı ne zaman? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)düzenlenecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na sayılı saatler kaldı. Peki, Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınavı ne zaman? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı giriş belgeleri açıklandı mı? Soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik sınavı için beklenen gün geldi. Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınavına çevrildi. Milyonlarca aday sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde..

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞP ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK SINAVINA KİMLER GİRECEK, KİMLER MUAF TUTULDU?

Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvuru yaptı.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvurdu.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutuldu.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

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SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.