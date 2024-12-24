UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmayı hedefleyen bu süreç, başvuru tarihleri ve gerekli şartlarla gündemde yerini aldı. Peki, uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır ve başöğretmenlik için hangi kriterler gerekiyor? Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şatları nelerdir? Detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilanı yayınlandı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Uzman öğretmen ünvanı için;

i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını

tamamlamış olmak,

2. Başöğretmen ünvanı için;

i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

şartları aranacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru işlemleri 25 Aralık 2024- 1 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

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