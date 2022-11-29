Bu yıl ilk defa yapılan uzman ve başöğretmenlik sınavı tamamlandı. Sınavın gerçekleşmesinin akabinde uzman öğretmen maaşı ve maaş farkının ne kadar olacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, Uzman öğretmen maaşlar ne kadar? Maaş farkı ne zaman yatacak tarih belirlendi mi?

Öğretmen Kariyer Basamakları kapsamında sınavdan başarıyla geçen öğretmenler, başarılı olması durumunda maaş farkı alacaklar. Kademe atlayan öğretmenlerin hem maaşları hem de tazminat tutarlarında değişiklik olacak. Peki, Uzman öğretmen maaşlar ne kadar? Maaş farkı ne zaman yatacak tarih belirlendi mi? İşte detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK 2023?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.