Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınavı sonuçları açıklanmasının ardından sınava katılan adaylar Uzman öğretmen maaşı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar? sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Uzman öğretmen maaşı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğretmenlerin maaşlarında artış yaşanacak. 10 yılını tamamlamış öğretmenlere hem bir derece yükselme fırsatı hem de maaşlarında ek ödeme fırsatı sunacak. Peki, Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak, başöğretmen maaşları ne kadar artacak? Detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geçerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sınavda başarılı olarak uzman öğretmen olmaya hak kazanan adayların ek maaş farkının 2023 yılında uygulamanın geçerli olmasıyla beraber hesaplara yansıması bekleniyor.