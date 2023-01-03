Uzman öğretmen maaşı 2023 ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşı ne kadar kaç TL?

Uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu merak ediliyor. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığını açıklamıştı. 2023 öğretmen maaşlarının belli olmasının ardından Uzman öğretmen 2023 maaşı ne kadar, kaç TL? Uzman öğretmen maaşı kaç TL oldu merak edildi. İşte, 2023 uzman öğretmen maaşı!

Uzman öğretmen maaşı 2023! Uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu merak ediliyor. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığını açıklamıştı. 2023 öğretmen maaşlarının belli olmasının ardından Uzman öğretmen 2023 maaşı ne kadar, kaç TL? Uzman öğretmen maaşı kaç TL oldu merak edildi. İşte, 2023 uzman öğretmen maaşı haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

1/4 kademeli mevcut öğretmen maaşı 12.276 TL idi. 1/4 kademeli mevcut öğretmen maaşına 2023 yılı için 3.069 TL zam yapıldı ve yeni maaş 15.345 TL oldu.*

(*) Öğretmen maaşları derecelere göre değişiklik göstermektedir.

Uzman öğretmen maaşı (Derece 1/4) 12 bin 905 TL idi. 2023 yılında yeni zamla birlikte 17 bin 547 TL olması bekleniyor.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmenlerin 2023 yılında alacağı maaş farkını şu sözlerle açıklamıştı:

"Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır."

İşte yeni zamlı memur maaşları: