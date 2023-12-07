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Uzman kaptan yanıtladı: 'Küçük gemiler lodosta Zeytinburnu'ndan Bakırköy sahiline kadar durmamalı'

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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 2 yıl arayla Zeytinburnu sahilinde aynı bölgede gemiler karaya vurmuştu. Küçük tonajlı gemilerin İstanbul'da lodosta nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, 'Zeytinburnu sahilinden Bakırköy sahiline kadar lodos çok etkili olabiliyor, lodosta küçük tonajlı gemiler burada beklemeyip hareket etse bu kazaların olma riski daha çok azalacaktır' dedi.

Uzman kaptan yanıtladı: "Küçük gemiler lodosta Zeytinburnu'ndan Bakırköy sahiline kadar durmamalı"

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 2 yıl arayla Zeytinburnu sahilinde aynı bölgede gemiler karaya vurmuştu. Küçük tonajlı gemilerin İstanbul'da lodosta nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, "Zeytinburnu sahilinden Bakırköy sahiline kadar lodos çok etkili olabiliyor, lodosta küçük tonajlı gemiler burada beklemeyip hareket etse bu kazaların olma riski daha çok azalacaktır" dedi.

Zeytinburnu Sahili'nde 2 yıl arayla lodos nedeniyle karaya oturan gemilerin havadan çekilen görüntülerde benzer yerlerde olması dikkat çekti. 2021 yılında STREAMLINE isimli gemi, 2023 yılında ise Kadriye Ana isimli gemi aynı bölgede karaya oturdu. 29 Kasım 2023 tarihinde karaya oturan Kadriye Ana isimli gemi 11 mürettebatı gece saatlerinde Kıyı Emniyetinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. 29 Ocak 2021 yılında ise yine fırtına nedeniyle STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 mürettebat da Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Gemilerin lodosta nasıl kullanmaları gerektiğini uzman kaptan TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut anlattı.

"Zeytinburnu'ndan Bakırköy'e kadar lodos çok etkili oluyor"

2 yıl arayla Zeytinburnu sahillerinde karaya vuran gemilerin nedenlerini ve nasıl önlem alınması gerektiğini değerlendiren TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, " Zeytinburnu Sahilinden Bakırköy Sahiline kadar lodos çok etkili olabiliyor. Bu bölgede demirde bekleyen gemi sayısı fazla olduğu için ve lodos bir anda bastırdığı için bu gemilerin bir anda demir alıp hareket etmeleri çok zor. En önemli karaya vurmaya sebep olabilecek etkenlerden bir tanesi de görevli nöbetçi çalışanların olmamasıdır. Eğer lodosta küçük tonajlı gemiler burada beklemeyip hareket etse bu kazaların olma riski çok daha azalacaktır. Ufak gemiler zincirleri hafif olduğu için bu havalarda bu bölgelerde beklememeleri gerekiyor. Bekledikleri zamanlarında ise zinciri tutan gemiler kalabiliyor ancak tutamayan gemiler sürükleniyor" diye konuştu.

"Gemilerin hava koşullarına uygun yerde beklemeleri lazım"

Kuzeyli ve güneyli havalarda nerelerde kalınacağını bütün denizcilerin bildiğinin altını çizen Akbulut, " Hava koşullarına uygun bekleme yerlerine geçilse belki de bu yaşanan kazaların önüne geçeceğiz. İstanbul'da son esen rüzgarlar hep güneyli rüzgarlardı. Güneyli rüzgarla Zeytinburnu sahilini vurduğu için bu bölgede kazalar yaşandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Zeytinburnu İstanbul Denizcilik Hava Durumu İstanbul Genel Ekonomi Güncel Haberler

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