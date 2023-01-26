Uzman çavuşlara kadro verilecek mi?

Uzman erbaş ve uzman çavuş olanların yanı sıra uzman çavuş ve uzman erbaş olmak isteyenler de merakla kadro çalışması yapılmasını bekliyordu. Peki, Uzman cavuşlara kadro verilecek mi? İşte detaylar…

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO VERİLECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar soru önergesine şöyle cevap verdi: "Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından TBMM Başkanlığına verilen ve Milli Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen 7/18742 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı aşağıda sunulmuştur.Uzman erbaşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınınıfına geçirilmeleri ile sözleşme fesih işlemleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri 'ndeki diğer statüdeki sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli subay ve astsubaylar gibi görev ve vazife ihtiyaçları nedeniyle sözleşmeli statüde istihdam edilmiş olup, halihazırda kadroya alınmalarına ilişkin bir mevzuat çalışması bulunmamaktadır.