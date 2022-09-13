Uzi - ZOR şarkı sözleri! 'ZOR' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Uzi'nin yeni albümündeki en beğenilen şarkılarından olan ZOR'un sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Uzi - ZOR şarkı sözleri nedir? Uzi - ZOR şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Uzi - ZOR şarkısı Youtube'da kısa süre içerisinde 300 bin izlenme ve 10 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi.

UZİ - ZOR ŞARKI SÖZLERİ

Kendim için değil ailem için iyiyim

Daha makineyim tamamen çeliğim

Gönder mesajını tamam inceleyim

Bebek artık kızacak yengeniz yok daha da free'yim hadi

***

Tut elimi gel yüreğimiz çok soğuk

Buna bir ilaç bulamadı doktor

Kafası kırık edemedi kontrol

Chavo hayatını toplaması çok zor

***

Düşündüğünü yap sakın yarına bırakma

İstediğim olur hem de istediğim dakika

Dum*nını çek sanki etkisi fl***a

Hayatımdan defol hadi kırmızı kartla

Yeter anla bu kadar uzatma

Yaşıyorum hayatımı kalabalık yapma

Gezemedik beraberken ülkeleri aptal

Tekim artık her birine gidiyorum inatla

***

Zor zor kaçmak ölmekten daha zor

Oo-oo kendini gel benim yerime koy

Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor

Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok

***

Zor zor kaçmak ölmekten daha zor

Oo-oo kendini gel benim yerime koy

Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor

Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok

***

Sırtım yere gelmedi halen

Gelsin diye uğraşır alem

Beni ben yapan bu hırs ve iradem

Deliden korkmam raporlu tüm ailem

Mahkum gibi yaşıyordum dün gibi

Kazılı aklıma yak geçmişi

Var farkına kral tek kişi

Bas damarına görünecek dişi

***

Masa başı çalışamam ele başı benim

İtaliano mafya gibi full takım denim

Sade tek başıma akıyor gözlerim

Sana belli etmem bebek acımı gizlerim

Hisler gerçek düşler derin benim

Beynim ateş kalbim serin

Yanındayım gülümsetirim

Hırsım olur ölüm sebebim

***

Zor zor kaçmak ölmekten daha zor

Oo-oo kendini gel benim yerime koy

Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor

Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok

***

Zor zor kaçmak ölmekten daha zor

Oo-oo kendini gel benim yerime koy

Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor

Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok