Uzi - ZOR şarkı sözleri! 'ZOR' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Uzi'nin yeni albümündeki en beğenilen şarkılarından olan ZOR'un sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Uzi - ZOR şarkı sözleri nedir? Uzi - ZOR şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Uzi - ZOR şarkısı Youtube'da kısa süre içerisinde 300 bin izlenme ve 10 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi.
UZİ - ZOR ŞARKI SÖZLERİ
Kendim için değil ailem için iyiyim
Daha makineyim tamamen çeliğim
Gönder mesajını tamam inceleyim
Bebek artık kızacak yengeniz yok daha da free'yim hadi
***
Tut elimi gel yüreğimiz çok soğuk
Buna bir ilaç bulamadı doktor
Kafası kırık edemedi kontrol
Chavo hayatını toplaması çok zor
***
Düşündüğünü yap sakın yarına bırakma
İstediğim olur hem de istediğim dakika
Dum*nını çek sanki etkisi fl***a
Hayatımdan defol hadi kırmızı kartla
Yeter anla bu kadar uzatma
Yaşıyorum hayatımı kalabalık yapma
Gezemedik beraberken ülkeleri aptal
Tekim artık her birine gidiyorum inatla
***
Zor zor kaçmak ölmekten daha zor
Oo-oo kendini gel benim yerime koy
Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor
Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok
***
Zor zor kaçmak ölmekten daha zor
Oo-oo kendini gel benim yerime koy
Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor
Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok
***
Sırtım yere gelmedi halen
Gelsin diye uğraşır alem
Beni ben yapan bu hırs ve iradem
Deliden korkmam raporlu tüm ailem
Mahkum gibi yaşıyordum dün gibi
Kazılı aklıma yak geçmişi
Var farkına kral tek kişi
Bas damarına görünecek dişi
***
Masa başı çalışamam ele başı benim
İtaliano mafya gibi full takım denim
Sade tek başıma akıyor gözlerim
Sana belli etmem bebek acımı gizlerim
Hisler gerçek düşler derin benim
Beynim ateş kalbim serin
Yanındayım gülümsetirim
Hırsım olur ölüm sebebim
***
Zor zor kaçmak ölmekten daha zor
Oo-oo kendini gel benim yerime koy
Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor
Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok
***
Zor zor kaçmak ölmekten daha zor
Oo-oo kendini gel benim yerime koy
Korkum yok bol koy git bizi geçerli gençlere sor
Ooo ooo karnımız artık yalanlara tok