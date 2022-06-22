Uzi'ye konserde saldırı! (VİDEO) Uzi konseri neden yarıda kesti?

Uzi konserde hayranının saldırısına uğradı! Genç popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiasıyla ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Uzi, sahnede hiç beklemediği bir olay yaşadı. Konserinde sevilen şarkılarını okuyan rapçi, bir hayranının saldırısına uğradı. Peki, Uzi konseri neden yarıda kesti? Uzi'ye konserde saldırı anı videosu haberimizde...

UZİ KONSERDE HAYRANININ SALDIRISINA UĞRADI

Önceki akşam sahneye çıkan rap sanatçısı Uzi, bir hayranının üzerine atlamasıyla yere kapaklandı. Güvenlik ekibinin yardımıyla yerden kaldırılan rapçi, "Bu görmek istediğimiz bir manzara değil" diyerek konserini bitirerek sahneyi terk etti.

UZİ KONSERİ NEDEN YARIDA KESTİ?

Kalabalık grup karşısında şarkılarını okuyan Uzi'ye sarılmak isteyen bir hayranı, güvenlik görevlilerini aşarak sahneye koştu. Hızla koşarak Uzi'ye sarılan hayran, şarkıcının düşmesine neden oldu. Vatandaş güvenlik güçleri tarafından tutulurken yerinden kalkan Uzi, sinirlerine hakim olamadı. Yaşananlardan dolayı rahatsız olan Uzi, "Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu görmek istediğimiz bir manzara değil. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek konseri bitirdi.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor. 2021 yılında Kan isimli albümünü yayınlayan rapçi, Krvn, Umrumda Değil, Cindy ve Paparazzi ve Arasan da gibi şarkılarıyla adını geniş bir hayran kitlesine duyurdu.

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