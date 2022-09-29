Uzi XXL şarkı sözleri! Uzi XXL şarkı sözleri nelerdir? Fanımsınız sanırım şarkı sözleri!
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Son zamanlarda çıkardığı albüm ile birlikte birçok Hit şarkıyı bizlere dinletmeyi başaran ünlü Rapçi Uzi XXL şarkı sözleri, internet üzerinde aratılmaktadır. El Chavo albümünde yer alan Uzi XXL şarkı sözlerini sizler için yazdık. Uzi XXL şarkı sözleri ile birlikte şarkıda yer alan kısımları sizde okuyabilirsiniz. İşte Uzi XXL şarkı sözleri! Uzi XXL şarkı sözleri nelerdir? Fanımsınız sanırım şarkı sözleri!
Fanımsınız sanırım şarkı sözleri veya Uzi XXL şarkı sözleri olarak aratılmakta olan şarkı, yayınlanmadan önce dahi birçok kişi tarafından beğenilmiş ve konser kayıtları ile viral olmuştu. Albümün yayınlanmasının ardından içerisinde bulunan birçok şarkı, müzik platformlarında birinci sıraya çıkmaya hak kazandı. İşte Uzi XXL şarkı sözleri!Uzi XXL şarkı sözleri nelerdir? Fanımsınız sanırım şarkı sözleri!
UZİ XXL ŞARKI SÖZLERİ
Cha-Cha-Chavo
Fanımsınız sanırım
Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni?
Gözünüzden tanırım, eksik yanımsınız sanırım
Keleş değil, minigun bile versem sana anten, sapanla zımbalarım
S*****, annene postalarım
Ta-ta-tanımaz harbici kankaların (Ya)
Yüz verdik ama tamam, şımarma
Sokak stil, bra, olmaz parayla
Simit ve ayran, dürüm shawarma
Ver borcunu ver, kıvırma ******
Preze olayın (Vın)
Konuşun **** doğru (Tın)
Ne-ne-ne kadarı varsa paket yapın
Maske, Mercedes, makina (Vınn)
Ye-ye-yeni stil, yeni transfer
Aksan keke, GNG kartel
Yara bere, üstüm başım kan
Sever beni, düşer manitan
Pas vermem ama hatun taş
Öyle bi' potaya böyle smaç
Köşe köşe yapar street maç
Var ta***** XXL
Ko-ko-konuşma car car
Bizim bebeler alayını harcar
Kara geceler, otuzlu şarjör
Film yok ama her biri aktör
Ben değilsin, benim gibisin
Ben yükseğim, sen yerin dibisin
Sen babanın hayırsız ******
Yerinde semtçi, yerinde tikisin
Döner devran da, Sayko Kado kervanda
Bu gece de dışardayız zıpkın gibi maşallah
Onlara anlat bizi, gelirse beklerim heyecanla
Kral da biziz yiğit de biziz, bak, dalgamız hep meydanda
Döner devran da, Sayko Kado kervanda
Bu gece de dışardayız zıpkın gibi maşallah
Onlara anlat bizi, gelirse beklerim heyecanla
Kral da biziz yiğit de biziz, bak, dalgamız hep meydanda
Yeah, yeah, evet, Chavo (Chavo)
Evet, evet, Chavo (Chavo)
Yeah, yeah, Chavo