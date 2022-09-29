Son zamanlarda çıkardığı albüm ile birlikte birçok Hit şarkıyı bizlere dinletmeyi başaran ünlü Rapçi Uzi XXL şarkı sözleri, internet üzerinde aratılmaktadır. El Chavo albümünde yer alan Uzi XXL şarkı sözlerini sizler için yazdık. Uzi XXL şarkı sözleri ile birlikte şarkıda yer alan kısımları sizde okuyabilirsiniz. İşte Uzi XXL şarkı sözleri! Uzi XXL şarkı sözleri nelerdir? Fanımsınız sanırım şarkı sözleri!

Fanımsınız sanırım şarkı sözleri veya Uzi XXL şarkı sözleri olarak aratılmakta olan şarkı, yayınlanmadan önce dahi birçok kişi tarafından beğenilmiş ve konser kayıtları ile viral olmuştu. Albümün yayınlanmasının ardından içerisinde bulunan birçok şarkı, müzik platformlarında birinci sıraya çıkmaya hak kazandı. İşte Uzi XXL şarkı sözleri!Uzi XXL şarkı sözleri nelerdir? Fanımsınız sanırım şarkı sözleri!

UZİ XXL ŞARKI SÖZLERİ

Cha-Cha-Chavo

Fanımsınız sanırım

Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni?

Gözünüzden tanırım, eksik yanımsınız sanırım

Keleş değil, minigun bile versem sana anten, sapanla zımbalarım

S*****, annene postalarım

Ta-ta-tanımaz harbici kankaların (Ya)

Yüz verdik ama tamam, şımarma

Sokak stil, bra, olmaz parayla

Simit ve ayran, dürüm shawarma

Ver borcunu ver, kıvırma ******

Preze olayın (Vın)

Konuşun **** doğru (Tın)

Ne-ne-ne kadarı varsa paket yapın

Maske, Mercedes, makina (Vınn)

Ye-ye-yeni stil, yeni transfer

Aksan keke, GNG kartel

Yara bere, üstüm başım kan

Sever beni, düşer manitan

Pas vermem ama hatun taş

Öyle bi' potaya böyle smaç

Köşe köşe yapar street maç

Var ta***** XXL

Ko-ko-konuşma car car

Bizim bebeler alayını harcar

Kara geceler, otuzlu şarjör

Film yok ama her biri aktör

Ben değilsin, benim gibisin

Ben yükseğim, sen yerin dibisin

Sen babanın hayırsız ******

Yerinde semtçi, yerinde tikisin

Döner devran da, Sayko Kado kervanda

Bu gece de dışardayız zıpkın gibi maşallah

Onlara anlat bizi, gelirse beklerim heyecanla

Kral da biziz yiğit de biziz, bak, dalgamız hep meydanda

Döner devran da, Sayko Kado kervanda

Bu gece de dışardayız zıpkın gibi maşallah

Onlara anlat bizi, gelirse beklerim heyecanla

Kral da biziz yiğit de biziz, bak, dalgamız hep meydanda

Yeah, yeah, evet, Chavo (Chavo)

Evet, evet, Chavo (Chavo)

Yeah, yeah, Chavo