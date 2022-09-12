Uzi - Unuttum sözleri! 'Unuttum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Uzi'nin yeni şarkısı Unuttum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Uzi - Unuttum şarkı sözleri nelerdir? Uzi - Unuttum şarkısının tüm sözleri sizlerle...
Uzi - Unuttum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Uzi'ye aittir.
UZİ - UNUTTUM ŞARKI SÖZLERİ
Bizi boş sanma
Yüzüm ekranda Lui V çanta
Body like panda
Gel yeke yek
Kim düşecek görelim evinde saklanma
Klipte ortamda manitan tasması bol tut salma
Ve benim ku*ağımda baby
Baby shake your bumper
***
Güngören Bakırköy Bağcılar yapışır bela
Göremezsin bir daha bizdeki flow'lar chinchilla
Adam olsan evine bakarsın ödetmezsin kira
Annene silah bul çabuk çünkü kaçırmam bir daha
***
Unuttum yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum
Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum
Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum
Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum
***
Unuttum yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum
Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum
Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum
Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum
***
Tek değilsin ka*ar her reyonda açmam telefonu sesli yolla
Beni bir tutma güzelim onla ayakların yere değmiyorsa
Evet canım benim benim patron tahtımdayım yerimdeyim rahat ol
Tik tak zaman yok gel tap kral çok
***
Sizi kim s**ler beat'ler olmasa s**ik tüm hitler
Acıdım birden cidden utandım yaptığım feat'den
CNC makinan 4 mermin var çıkın tripten
Konuşsun anlayan bunun dilinden
Dedim ya bildiğim her şeyi unuttum
***
Yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum
Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum
Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum
Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum
***
Unuttum yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum
Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum
Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum
Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum