Uzi - Unuttum sözleri! 'Unuttum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Uzi'nin yeni şarkısı Unuttum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Uzi - Unuttum şarkı sözleri nelerdir? Uzi - Unuttum şarkısının tüm sözleri sizlerle...

Uzi - Unuttum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Uzi'ye aittir.

UZİ - UNUTTUM ŞARKI SÖZLERİ

Bizi boş sanma

Yüzüm ekranda Lui V çanta

Body like panda

Gel yeke yek

Kim düşecek görelim evinde saklanma

Klipte ortamda manitan tasması bol tut salma

Ve benim ku*ağımda baby

Baby shake your bumper

***

Güngören Bakırköy Bağcılar yapışır bela

Göremezsin bir daha bizdeki flow'lar chinchilla

Adam olsan evine bakarsın ödetmezsin kira

Annene silah bul çabuk çünkü kaçırmam bir daha

***

Unuttum yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum

Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum

Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum

Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum

***

Unuttum yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum

Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum

Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum

Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum

***

Tek değilsin ka*ar her reyonda açmam telefonu sesli yolla

Beni bir tutma güzelim onla ayakların yere değmiyorsa

Evet canım benim benim patron tahtımdayım yerimdeyim rahat ol

Tik tak zaman yok gel tap kral çok

***

Sizi kim s**ler beat'ler olmasa s**ik tüm hitler

Acıdım birden cidden utandım yaptığım feat'den

CNC makinan 4 mermin var çıkın tripten

Konuşsun anlayan bunun dilinden

Dedim ya bildiğim her şeyi unuttum

***

Yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum

Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum

Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum

Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum

***

Unuttum yaşları döktüm sildim yüzümde kuruttum

Acı neydi bilmiyorum çocuktum unuttum

Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum

Gaza bastık aldık yolumuzu hızla ru-du-dum