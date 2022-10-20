Uzi – Senin uğruna şarkı sözleri! Kızım bak benden var bi' tane şarkı sözleri! Uzi – Senin uğruna ft. Mavi
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Son zamanlarda yaptığı parçalar ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Uzi'nin El Chavı albümünün sevilen şarkılarından birisi olan senin uğruna şarkı sözleri merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde viral olan şarkının sözleri ise senin uğruna şarkı sözleri ve Kızım bak benden var bi' tane şarkı sözleri şeklinde araştırılıyor. İşte Uzi – Senin uğruna şarkı sözleri! Kızım bak benden var bi' tane şarkı sözleri! Uzi – Senin uğruna ft. Mavi
Senin uğruna şarkı sözleri, parçanın sosyal medyada birçok farklı akımda kullanılmasının nedeni ile merak konusu haline geldi. Gün içerisinde birçok internet kullanıcısı tarafından Senin uğruna şarkı sözleri araştırılıyor. Bu haberimizde senin uğruna şarkı sözlerini merak edenler için haberimize ekledik. İşte Uzi – Senin uğruna şarkı sözleri! Kızım bak benden var bi' tane şarkı sözleri! Uzi – Senin uğruna ft. Mavi
UZİ - SENİN UĞRUNA ŞARKI SÖZLERİ
Lütfen uzaklaş, cidden bıktım
Kafeste gibiydim
Sonunda yıktım
Ayıktım ve çok yalnızdım
Ka*** şeytanla ortak çıktım
Sanma saatleri ondan taktım
Erken çıktım bu bataklıktan
Woah, senin uğruna
Bebek, inan bana
Woah, zafer yoluna
Yürüdüm, durmam, asla
Anlattım tane tane
Kızım bak benden var bi' tane
Sana süs yapamam lalelerle
Bilsen savaşıyorum daha nelerle
Sen süsledin her şeyi bahanelerle
Ben susmadım, her şeyim hâlâ gerçek
Senin bilmek istediğin parti nerde?
Ben yoruyorum bedenimi haddinden çok
Bakıyorum hâlâ sende iş yok
Kayıp aklım, her şey illüzyon
Sende saklı sırlarım
Aklımın ara sokakları hiç tekin değil
Bak artık değişti kimliğim senin uğruna
Woah, lütfen
Lütfen uzaklaş, cidden bıktım
Kafeste gibiydim
Sonunda yıktım
Ayıktım ve çok yalnızdım
Ka*** şeytanla ortak çıktım
Sanma saatleri ondan taktım
Erken çıktım bu bataklıktan
Woah, senin uğruna
Bebek, inan bana
Woah, zafer yoluna
Yürüdüm, durmam, asla