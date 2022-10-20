Son zamanlarda yaptığı parçalar ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Uzi'nin El Chavı albümünün sevilen şarkılarından birisi olan senin uğruna şarkı sözleri merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde viral olan şarkının sözleri ise senin uğruna şarkı sözleri ve Kızım bak benden var bi' tane şarkı sözleri şeklinde araştırılıyor. İşte Uzi – Senin uğruna şarkı sözleri! Kızım bak benden var bi' tane şarkı sözleri! Uzi – Senin uğruna ft. Mavi

Senin uğruna şarkı sözleri, parçanın sosyal medyada birçok farklı akımda kullanılmasının nedeni ile merak konusu haline geldi. Gün içerisinde birçok internet kullanıcısı tarafından Senin uğruna şarkı sözleri araştırılıyor. Bu haberimizde senin uğruna şarkı sözlerini merak edenler için haberimize ekledik. İşte Uzi – Senin uğruna şarkı sözleri! Kızım bak benden var bi' tane şarkı sözleri! Uzi – Senin uğruna ft. Mavi

UZİ - SENİN UĞRUNA ŞARKI SÖZLERİ

Lütfen uzaklaş, cidden bıktım

Kafeste gibiydim

Sonunda yıktım

Ayıktım ve çok yalnızdım

Ka*** şeytanla ortak çıktım

Sanma saatleri ondan taktım

Erken çıktım bu bataklıktan

Woah, senin uğruna

Bebek, inan bana

Woah, zafer yoluna

Yürüdüm, durmam, asla

Anlattım tane tane

Kızım bak benden var bi' tane

Sana süs yapamam lalelerle

Bilsen savaşıyorum daha nelerle

Sen süsledin her şeyi bahanelerle

Ben susmadım, her şeyim hâlâ gerçek

Senin bilmek istediğin parti nerde?

Ben yoruyorum bedenimi haddinden çok

Bakıyorum hâlâ sende iş yok

Kayıp aklım, her şey illüzyon

Sende saklı sırlarım

Aklımın ara sokakları hiç tekin değil

Bak artık değişti kimliğim senin uğruna

Woah, lütfen

Lütfen uzaklaş, cidden bıktım

Kafeste gibiydim

Sonunda yıktım

Ayıktım ve çok yalnızdım

Ka*** şeytanla ortak çıktım

Sanma saatleri ondan taktım

Erken çıktım bu bataklıktan

Woah, senin uğruna

Bebek, inan bana

Woah, zafer yoluna

Yürüdüm, durmam, asla