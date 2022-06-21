Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında ve nereli? Uzi'nin gerçek adı nedir?
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Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son zamanlarda çıkardığı parçalar daha da gündeme gelen başarılı rapçi kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Krvn, Umrumda Değil, Favela, Makina gibi şarkılarının dinlenmesi milyonları aşan Uzi'nin gerçek adı nedir? Uzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Uzi kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Albümüyle büyük başarı yakalayan Uzi, sosyal medyada da sık sık gündem olan bir isim. Rap dünyasının genç isimlerinden olan Uzi hakkında Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor. Uzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.
Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.
Uzi - Umrumda Değil şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Çıkardığı parçalarla milyonlarca izlemeye ulaşan Uzi'nin sevilen şarkılarından olan Umrumda Değil'in sözlerini sizler için derledik...
1998 yılında İstanbul'da doğan Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.
[Nakarat]
Umrumda değil gerçekten, git
Her nereye istersen
Yamulana kadar, ilk bayılan öder
Çekemeyen eve yalnız döner
Umrumda değil gerçekten, git
Her nereye istersen
Yamulana kadar, ilk bayılan öder
Çekemeyen eve yalnız döner
[Verse 1]
Gözüm daha kara geceden (Woo, woo)
Alnım ak, başım dik; boş bütün şişel?r
Hayatıma sokamam, kesin gelip *** ed?r
Zaten müsaitim çıkmak için çileden (Prra)
Bi' yolunu ara, seremezsin yere beni (Ya, ya)
Bi' kerelik çıktım, artık dönmüyorum eve (Ya, ya)
Şükür olsun tanrım sana, çekmiyorum çene
İstemedim görmek ama bekliyorum yine onu da (Prra)
Hayırlısı olsun, bizde işler yolunda (Heh)
Ucuz *** yer yok Instagram'ımda (Heh)
Karıştırma beni zengin çocuklarıyla (Ya, ya, ya)
Tüm gün pencereden izliyo'lar bizi, unutma
Ya, ya, ya
Hiçbi' şey yoktu elimde bile (Heh)
Gerçekten aklım yerinde değil (Heh)
Mahallemde kaldı ümitlerim, he
Ama sevinme (Prra)
[Nakarat]
Umrumda değil gerçekten, git (Ya)
Her nereye istersen (Ya-ah)
Yamulana kadar, ilk bayılan öder (Ya, ya, ya, ya-a-a-ah)
Çekemeyen eve yalnız döner
Umrumda değil gerçekten, git (Ya)
Her nereye istersen (Ya, ya)
Yamulana kadar, ilk bayılan öder (Ya, ya, ya, ya-a-a-ah)
Çekemeyen eve yalnız döner
[Verse 2]
Cindy; bebek gibi kız
Ve ben yanında, modelse hırsız
Şaşırır her ***, ayar olur tikiler (Ya, ya, ya, ya)
Ben ayaklı Güngören, yanındaki Etiler
Taktikler ve harbi tripler
Cephane gibi ev
''Mama, I'm a criminal." (Criminal)
Sürdürüyo' hayatımı kara para, köşeler (Köşeler)
Modumuzu düşürmeden çabuk ara bi' şeyler (Ya)
Piyango; yaşantım film gibi, *** (Ey)
Göğsüm değil, dosya kabardı
Hızlı da olsaydın *** yakalardın beni (Ya, ya)
Tutamıyo'm artık düşüncemi (Prr)
İstemiyo' *** verenler harbi sevinmemi (Woo, woo)
Bakışları korku dolu, fazla çekinceli (Woo, woo)
Hayır işi yapmıyorum, aramayın beni (Ya, ya)
Rap camiasında Uzi adıyla bilinen Utku Yalçınkaya, yeni parçasını paylaştı. Yepyeni albümünün parçalarından biri olan Makina şarkı sözleri haberimizde.
[Giriş]
(Ah, ey)
AKDO!
Yok bizde ayar, alayına gider
Parasını verelim de konuşmayın, yeter
Artık 5 kilo da bi' gecede biter (Ey, ey)
Yaktık tüm olanı, dayanmadı ciğer (Ey, ey)
Yok bizde ayar, alayına gider (Ya, ya)
Parasını verelim de konuşmayın, yeter (Ya, ya)
Artık 5 kilo da bi' gecede biter
Yaktık tüm olanı, dayanmadı ciğer
[Nakarat]
Düştüysen kalk, gel kendine (Ya, ya)
Daha iyisi yok, var farkına
Düş kırıkların olduysa bile
Sen makinasın, makina!
Düşmen gerekiyo'dur belki de (Ya, ya)
Daha yükseklerden en dibe (Ya, ya)
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın, makina!
[Verse 1]
"Seçim yap Çavo, ün mü, ben mi?" dersen (Ey, ey)
Ünü seçerdim, aklım olsa şahsen (Ey, ey)
Nasıl hissedersin toprak altı girsem? (Ya, ya)
Öyle bi' seçenek yok da hepsi ister bunu (Ey, ey ha)
Her gün dilerler ve boşlar (Ha), kemik yağar duan kabul olsa (Prr)
Bozuk yapıp *** sok eğer para bolsa (Woo)
Ulaşıl'cak tek bi' tane hayal bile yoksa (Prra)
Dışlanırdık önceden (Ya), umutlarımızı yıktı bölgeler, korkmuyo'duk ölümden
Belimdeki benim değil, onu koydu abiler
Sen tetiği çek, kalanı kurşunların halleder
Partiler ve oteller, Şahin'den in; şimdi ise Mercedes, artık daha yakın zemin
İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemin
Bu şehir benim, peşindeyim
[Nakarat]
Düştüysen kalk, gel kendine
Daha iyisi yok, var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina!
Düşmen gerekiyo'dur belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina!
Düştüysen kalk, gel kendine
Daha iyisi yok, var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina!
Düşmen gerekiyo'dur belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina!
[Verse 2]
Beni ayıran şey karakterim, ya
Hâlâ aynı kişiyim, hâlâ var iddiam
Bana n'apıcağımı söyleyemez manitam
Eskidi biraz, ama hâlâ dolu makinam
Bulutların üstündeyim, tek başıma paradise
İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diss
Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay
Mevzularda şiştim aynı "Get Back" Ludacris
Kriz masasına diz, ez, yes
Otomatik vites Benz test (Yallah!)
Sahte varoşları gez
Bütün tikileri ez
Gerek duymuyorum rek-lama
Bizi bitirdi bu ***paranoya
Dostların başa bakar, düşmanın ayağa
Yok Gucci, Chanel; sadece hayal
Ben düşerim yıldız gibi, dostlarım sayar
[Nakarat]
Düştüysen kalk, gel kendine
Daha iyisi yok, var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina!
Düşmen gerekiyo'dur belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina!
Düştüysen kalk, gel kendine
Daha iyisi yok, var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina!
Düşmen gerekiyo'dur belki de
Daha yükseklerden en dibe
Tüm dünya üzerine gelse de
Sen makinasın makina!