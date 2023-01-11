Uzi El Chavo şarkıları neler? Uzi El Chavo albümü dinle! El Chavo albümü şarkıları ne?

Uzi El Chavo albümü DİNLE! 2022 Spotify listelerinde en çok dinlenen şarkıcılardan olan Uzi'nin El Chavo albümü, erişim engeli aldı. Ünlü rapçinin hayranları tarafından El Chavo albümünün neden erişim engeli aldığı araştırılıyor. El Chavo albümünün şarkıları merak konusu oldu. Peki, Uzi El Chavo şarkıları neler? El Chavo albümü şarkıları ne? Detaylar haberimizde...

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor. Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.

UZİ EL CHAVO ŞARKILARI NELER?

Uzi El Chavo albümününde, Krvn, XXL, Senin Uğruna, Unuttum, Kurşun Delikleri, Turkish Boy, Zor, Run Run, Belki, Paparazzi, Arasan da, Cehennem ve Hesap şarkıları yer almaktadır.